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Мурманская область. Арктика23.05.18 11:50

Коллектив хореографического ансамбля «Мастерок» заслужил благодарность и подарки от главы ЗАТО г.Североморск

Сегодня глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков встретился с коллективом и педагогами образцового детского хореографического ансамбля «Мастерок». Он поздравил коллектив ансамбля «Мастерок» с победами в конкурсах и вручил подарки от администрации флотской столицы: фотоаппарат и вокальную радиосистему.

Напомним, в марте юные артисты коллектива стали обладателями гран-при международного фестиваля-конкурса «Путеводная звезда», который проходил в Таллине (Эстония). В апреле стали лауреатами 1 степени в мурманском областном открытом конкурсе хореографии «Новый век: взгляд в будущее».

Образцовый детский хореографический ансамбль «Мастерок» основан в 1979 году. Организатором и бессменным руководителем является заслуженный работник культуры РФ Дюжикова Валентина Николаевна.

В 1985 году ансамбль «Мастерок» получил звание «Образцовый детский коллектив». Ансамбль является неоднократным лауреатом, дипломантом и обладателем гран-при областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. 

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