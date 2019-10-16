Коллектив «МАГЭ» стал победителем Международного конкурса научных разработок

Объявлены лауреаты и победители Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа. В 2019 году на рассмотрение жюри было направлено 123 заявки от 85 организаций, что является абсолютным рекордом за шесть лет существования конкурса.

Для оценки результатов работ создана межведомственная комиссия, в состав которой вошли ведущие учёные Российской академии наук, представители Федерального собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, ведущих научных, исследовательских, конструкторских и проектных институтов и организаций России.

Главной награды — Дипломом лауреата первой премии — удостоены 10 конкурсных проектов. Одной из них стала работа авторского коллектива ОАО «МАГЭ» на тему «Инновационная технология создания и применения волоконно-оптических буксируемых сейсмических кос для проведения комплексных инженерных изысканий». Экспертное жюри высоко оценило актуальность и новизну разработки.

Из числа присланных работ экспертная комиссия отметила ещё одну статью специалистов ОАО «МАГЭ» - работа «Комплексные геофизические исследования в системе суша - транзитная зона - акватория как инструмент создания увязанных структурно-тектонической и нефтегазогеологической основ нефтегазоносных бассейнов» стала лауреатом второй премии.

Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге в рамках Международной конференции и выставки «RAO/CIS Offshore 2019». Победителям и лауреатам вручили памятные дипломы и награды от лица министра энергетики РФ Александра Новака.