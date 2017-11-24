Сегодня коллектив Морской арктической геологоразведочной экспедиции празднует 45-летие со дня образования организации. В торжественном собрании, посвященном памятной дате, принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Поздравляя сотрудников и ветеранов МАГЭ, первый заместитель главы региона отметил, что создание Морской арктической геологоразведочной экспедиции положило начало систематическому изучению геологии Баренцева и Карского морей. Исследования, проведенные МАГЭ, позволили сформировать новую оценку ресурсов арктического шельфа, более значительную по своим масштабам, чем предполагалось ранее.

«Среди главных ваших достижений – создание сплоченного коллектива сотрудников высочайшей квалификации, которые не привыкли топтаться на месте, а неустанно продвигаются вперед в научной и практической сфере исследований арктических недр. Регулярно участвуя в тематических выставках, научных конгрессах, конференциях и семинарах, проводимых национальными и международными сообществами геологов и геофизиков, вы охотно делитесь своим уникальным опытом. За прошедшие 45 лет МАГЭ завоевала прочную репутацию надежного и конкурентоспособного партнера. Авторитет и профессионализм специалистов МАГЭ высоко ценят во всем мире», – подчеркнул Алексей Тюкавин.