Коллектив первого в Североморске камерного театра обосновался в помещении бывшего антикафе «В тапках»

Во флотской столице состоялось торжественное открытие первого в Североморске камерного театра. Идея создания городского театра принадлежит его руководителю Евгении Баркиной.

Коллектив обосновался в помещении бывшего антикафе «В тапках» на улице Колышкина. Помещение небольшое, но Евгения Баркина с помощью единомышленников сумела создать в нем творческую театральную атмосферу.

Идея создания собственного маленького театра появилась и стала реальностью буквально за месяц, ещё совсем недавно Евгения Владиславовна руководила самодеятельным театром «Поиск» в ДК «Строитель» и ничто не предвещало такого поворота. Но, как говорит режиссер «ЗАТО театр», там, наверху, все было уже записано, а потому и сложилось в одночасье.

Руководитель не скрывает, что вместе с ней в новые стены переселился почти полный состав и детского, и взрослого «Поиска» - уже сработавшийся коллектив. Но ждут в камерном театре и новичков. Что даст такая самостоятельность? По мнению Евгении Баркиной, большую мобильность и свободу.

Первые детские премьеры запланированы уже на конец октября.