Коллективы «Кировки» стали лучшими на конкурсе «Синяя птица мечты»

В Мурманске прошёл Международный конкурс музыкально-песенного и танцевального творчества «Синяя птица мечты». Праздник души и таланта собрал более 400 участников разножанрового искусства из разных городов и поселков Мурманской области. Его организатор – «Продюсерский центр музыкальных и танцевальных жанров «БЭСТ». Конкурсную оценку выступлений осуществляло представительное жюри из Москвы

Не остались в стороне и творческие коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Заслужив признание московского жюри и овации зрителей, артисты «Кировки» завоевали высшие награды:

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Сполохи» – два диплома Лауреата I степени и диплом Гран-при в номинации «Народный танец»;

Народный самодеятельный коллектив ансамбль эстрадного танца «Форсаж» – два диплома Лауреата I степени и два диплома Лауреата II степени;

Народный самодеятельный коллектив студия эстрадной песни «Вернисаж» – два диплома Лауреата I степени.

Победителей конкурса наградили медалями, лауреаты I степени получили также сертификаты и приглашения на участие в финале конкурса «Звёзды столицы» 25-26 апреля, который будет проходить в Останкино в Москве. Педагогам вручили медали и благодарственные письма.