Коллективы ТГК-1 и Мурманской ТЭЦ проведут экологический субботник для школьников

ТГК-1 и Мурманская ТЭЦ принимают участие в ежегодной акции по озеленению Мурманска «Зелёный рекорд». 1 сентября энергетики совместно с клубом родителей детей-инвалидов «Надежда» создадут зелёную зону перед домом и высадят саженцы сирени и спиреи.

2 сентября в гости к энергетикам на Южную котельную придут ученики школы № 31. Для них состоится художественный мастер-класс под руководством мурманского художника Екатерины Панфиловой, где на чистом полотне школьники создадут красками зеленый яркий город. Затем ученики совместно с энергетиками высадят 100 кустов шиповника в сквере на Кольском проспекте.