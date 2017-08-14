ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Удивительный мир животных и людей, или Пчелиная пасека у штаб-квартиры ООНВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Кто в доме хозяин, или Огонь любви горит ярче, если подбрасывать в него деньги
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.08.17 14:49

Коллектору реки Роста дают вторую жизнь

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провёл выездное совещание по вопросам эксплуатации коллектора реки Роста. Напомним, в середине мая из-за аномально высокого количества осадков и интенсивного таяния снега под угрозой затопления оказалась Северная котельная.

Городские власти оперативно решили возникшую проблему, работы велись круглосуточно, мэрия изыскала дополнительную технику, корректировала работу коммунальных служб. Благодаря слаженной работе удалось не допустить перебоев с отоплением и водой для жителей Ленинского округа. Угроза ЧС была предотвращена.

– Как только заканчивается зимний сезон, традиционно в Мурманске стартует подготовка к следующей зиме, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Сейчас самое время принимать технические решения. Городские власти сделают всё, чтобы не допустить повторения критической паводковой ситуации.

В настоящий момент идёт расчистка русла реки Роста и  коллектора. Кроме того выявляются виновные в связи с несанкционированными стоками. Нарушители будут наказаны не только за засорение водных коммуникаций, но и за причинение вреда окружающей среде.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссияне подсели на потребительское кредитование
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 234 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Zviygincew
14.08.17 09:14
Как пишет РБК, к сентябрьским выборам оппозиция подходит в условиях дефицита ресурсов и со старой повесткой: ЛДПР агитирует за Жириновского как президента, КПРФ отмечает 100-летие революции и, как и «
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
Jollo
13.08.17 21:43
Вместо моста - "дорожная карта". Умеют наши власти выпутываться из затруднительного положения. Ходите с одного берега на другой по "дорожной карте". Спасибо!
Комментарий к новости:Нужна «дорожная карта» для налаживания сообщения с посёлком Шонгуй
омега
11.08.17 21:16
Есть в этом предложении разумное зерно, так как сотни партий и общественных движений не могут нормально функционировать в нищей стране. А в ближайшее время роста благосостояния большинства россиян не
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа.20:00«Мурманск. Городские хроники-2». Специальный репортаж (12+)20:15«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ 2016 году отмечено снижение хищений хакерами с карт россиян, но прогнозы аналитиков на будущее не радуют-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 39 копеек, евро – почти на 9 копеек-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика