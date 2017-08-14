Коллектору реки Роста дают вторую жизнь

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провёл выездное совещание по вопросам эксплуатации коллектора реки Роста. Напомним, в середине мая из-за аномально высокого количества осадков и интенсивного таяния снега под угрозой затопления оказалась Северная котельная.

Городские власти оперативно решили возникшую проблему, работы велись круглосуточно, мэрия изыскала дополнительную технику, корректировала работу коммунальных служб. Благодаря слаженной работе удалось не допустить перебоев с отоплением и водой для жителей Ленинского округа. Угроза ЧС была предотвращена.

– Как только заканчивается зимний сезон, традиционно в Мурманске стартует подготовка к следующей зиме, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Сейчас самое время принимать технические решения. Городские власти сделают всё, чтобы не допустить повторения критической паводковой ситуации.

В настоящий момент идёт расчистка русла реки Роста и коллектора. Кроме того выявляются виновные в связи с несанкционированными стоками. Нарушители будут наказаны не только за засорение водных коммуникаций, но и за причинение вреда окружающей среде.