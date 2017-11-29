Кольская АЭС-2 должна заменить первую очередь КАЭС к 2033 году

Планируется, что все четыре энергоблока Кольской АЭС будут эксплуатироваться 60 лет вместо проектных 30-ти. Необходимость в замещающих мощностях Кольской АЭС-2 объясняется развитием экономики региона.

По словам директора Кольской АЭС Василия Омельчука, первый блок станции работает уже почти 45 лет. Лицензия на его эксплуатацию заканчивается в июне 2018 года. Ресурс собираются продлить еще на 15 лет – до 2033 года.

«Мы провели колоссальный объём работ, чтобы исследовать каждый компонент нашей станции на предмет возможности дальнейшей эксплуатации и определить его ресурс. В результате нам утвердили реализацию инвестиционного проекта по дальнейшему продлению срока эксплуатации первого блока еще на 15 лет. Другими словами, мы намерены работать каждым нашим блоком по 60 лет», - рассказал Омельчук мурманской прессе.

Поскольку 60-летие первого энергоблока будет в 2033 году, именно к этому времени должны быть практически готовы замещающие мощности. По словам Омельчука, с этим может справиться только вторая очередь Кольской АЭС.

«Все соответствующие решения для этого уже есть. Есть решение правительства РФ, что с 2024 года начнется строительство Кольской АЭС-2. В этом постановлении правительства говорится о строительстве реактора ВВЭР-600 с соответствующей мощностью в 600-650 МВт. Нюанс заключается в том, что на сегодня еще нет готового проекта. В советское время такой проект был, и в 1990-х на площадке Кольской АЭС-2 приступали к строительству атомного блока. По разным причинам строительство было остановлено, и проект устарел. На сегодня готового проекта ВВЭР-600 нет. Однако есть эскизные проекты, есть проработки», - рассказал он.

В августе 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, в котором утвердил схему территориального планирования Российской Федерации в области энергетики.

Что касается Мурманской области, в схеме стоит не только Кольская АЭС-2 с одним энергоблоком ВВЭР-600, которую надо ввести в эксплуатацию до 2030 года. В схеме также числится расширение Серебрянской ГЭС-1 до 2025 года, строительство 2-х ветропарков общей мощностью в 400 МВт к 2025 году.

На прошедшей в этом месяце Мурманской Международной Деловой Неделе много внимания было уделено развитию возобновляемых источников энергии. В частности, компания «Enel» официально озвучила, что построит в регионе ветропарк мощностью 201 МВт к 2021 году.

«Я двумя руками за развитие ветряной энергетики, но она никогда не заместит базовые генерирующие мощности, как Кольская АЭС. Enel готова ввести в эксплуатацию ветропарк установочной мощности 201 МВт. Но только, если в случае атомной генерации, мощность в 201 МВт – соответствует годовой выработке 1,5 млрд кВт·ч электроэнергии в год, а в случае ветряной станции – не более . 700 млн кВт·ч. Они не могут быть нам конкурентами. В 2033 году мы должны будем вывести энергоблок из эксплуатации, и надо будет его чем-то заместить. Ветряная энергетика не справится», - рассказал Омельчук.

Он также отметил, что дата – 2033 год - условна и будет зависеть от развития экономики Мурманской области. Если потребление энергии будет расти сегодняшними темпами, которые по данным директора КАЭС, составляют 2-2,5% в год, то не будет потребности вводить новые энергоблоки раньше. Однако если энергопотребление значительно возрастет, то потребность в дополнительной мощности возникнет ранее 2033 года.

Это далеко не первый раз, когда атомщики утверждают, что без старейших энергоблоков Мурманская область станет энергозависимой. Этими причинами объясняются эксперименты по наращиванию мощности станции, которая, в среднем, работает на 60% своей мощности. Напомню, в 2012 году Кольская АЭС получила разрешение на повышение мощности энергоблока № 4 до 107%, но за несколько лет он проработал на 107% только около 100 суток. Третий энергоблок станции тоже может работать на 107% от номинальной мощности.

Только вот зачем все это нужно, если по словам Омельчука, «Кольская АЭС вырабатывает 10260 млрд кВт·ч в год, а может вырабатывать 14 млрд кВт·ч». Другими словами, мощность одного энергоблока продолжает простаивать. Потенциал гидростанций региона тоже востребован далеко не на 100% - потому в области действуют диспетчерские ограничения. В скором времени появятся дополнительные 201 МВт от ветропарка.

Энергия продолжает быть не востребована в Мурманской области. Мифические инвесторы, которые «съедят» всю мощность» не появляются десятки лет – атомщики опять приводят в пример несостоявшийся Штокман и неосуществленный проект переработке хромовых руд. Даже интересно, что за производство может появиться в Мурманской области, на которое потребуется хотя бы 100-200 МВт электроэнергии.