Кольская АЭС и Мурманская ТЭЦ – организации с лучшей организацией физкультурно-спортивной работы в 2017 году

Комиссией комитета по физической культуре и спорту Мурманской области подведены итоги регионального смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций в 2017 году.

1 место в группе с численностью работников от 2000 человек и более занял филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция».

1 место в группе с численностью работников от 500 до 2000 человек заняло ПАО «Мурманская ТЭЦ».

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области поздравляет победителей и призеров смотра-конкурса. Документы победителей направлены в Министерство спорта РФ для участия в финале Всероссийского смотра- конкурса.