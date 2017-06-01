Мурманская область. Арктика01.06.17 16:31
Кольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергии
В мае Кольская АЭС выработала 781,3 млн кВтч электроэнергии, что на 214,5 млн кВтч больше, чем за тот же период 2016 года.
Всего с начала текущего года станция выработала 4 714,4 млн кВтч, что на 574,0 млн кВтч больше, чем в 2016 году. Суммарно с момента пуска АЭС выработано более 403 млрд. кВтч электроэнергии.
В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 2, 3 и 4 атомной станции.
Энергоблок № 1 - в планово-предупредительном ремонте. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1040 МВт.
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