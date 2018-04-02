Кольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%

В марте 2018 года Кольская АЭС выработала 983,1 млн кВтч электроэнергии. Годовое задание ФАС по выработке выполняется на 101%. За первый квартал текущего года станция выработала 3058,2 млн кВтч.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 1, 2 и 4 атомной станции. Энергоблок № 3 находится в планово-предупредительном ремонте. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1200 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.