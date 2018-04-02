Мурманская область. Арктика02.04.18 15:32
Кольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%
В марте 2018 года Кольская АЭС выработала 983,1 млн кВтч электроэнергии. Годовое задание ФАС по выработке выполняется на 101%. За первый квартал текущего года станция выработала 3058,2 млн кВтч.
В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 1, 2 и 4 атомной станции. Энергоблок № 3 находится в планово-предупредительном ремонте. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1200 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.
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Последние комментарии
Виктор Ушаков
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Служил на Б-21 (821) в Полярном 67-69 год Неужели разрежут?
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MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
евгения
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что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
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