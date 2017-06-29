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Мурманская область. Арктика29.06.17 16:16

Кольская АЭС объявляет открытый конкурс логотипов, который объединит два крупных юбилея

29 июня в день пуска первого энергоблока Кольская АЭС объявляет открытый творческий конкурс по созданию особого отличительного знака (логотипа и эмблемы) в честь юбилейных дат. На этот раз конкурс посвящен 45-летию со дня пуска I энергоблока Кольской АЭС и 50-летию поселения муниципального образования г. Полярные Зори, которые город и станция отметят 29 июня 2018 года.

Конкурс «Два юбилея – одна судьба» демонстрирует тесную связь между двумя крупными датами, объединенными одной историей. 

Целью конкурса является создание уникальной картинки (эмблемы и логотипа), которые станут символами праздника. Изображения победителей будут нанесены на праздничную символику, полиграфическую и сувенирную продукцию, афиши и наружную рекламу.

В открытом конкурсе могут принимать участие все желающие, достигшие 18-летнего возраста, независимо от места жительства. Нарисовать свою работу можно любым удобным способом: вручную или при помощи графических компьютерных программ – ограничений в исполнении нет.

Участие в конкурсе – отличный шанс проявить себя и реализовать свой творческий потенциал, поучаствовать в создании образа праздника, приложить руку к истории города Полярные Зори и Кольской АЭС. Победителей конкурса ждут денежные призы.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, впервые конкурс логотипов проводился на Кольской АЭС в 2013 году в честь празднования 40-летия со дня пуска I энергоблока. Тогда безоговорочное первое место занял Санкт-Петербургский художник и дизайнер.

Организаторы конкурса ждут не менее красочные, интересные и продуманные работы, чем в первый раз. Свои заявки можно присылать до 4 августа 2017 года по адресу: konkursknpp@kolatom.murmansk.ru

 

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