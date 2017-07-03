Кольская АЭС отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»

По итогам конкурса проектов, реализуемых промышленными предприятиями и организациями в области рационального природопользования и охраны окружающей среды, Кольская атомная электростанция стала лауреатом конкурса «100 лучших организаций России» и отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук получил высокую оценку в деле охраны окружающей среды и был награждён нагрудным знаком «Эколог года – 2017».

Золотая медаль конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент» является свидетельством признания достижений предприятия в области охраны окружающей среды, создания условий безопасного производства, подтверждением лидерства атомной станции в области рационального использования природных ресурсов и успешного управления экологической безопасностью. Награда подтверждает статус Кольской АЭС как экологически ответственного предприятия, одним из приоритетов деятельности которого является забота об окружающей среде.

XI Всероссийская конференция «Экология и производство. Перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды» и конкурс «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент» проходили в конце мая в Санкт-Петербурге. На конференции были представлены экологические проекты предприятий из 50 регионов России. Конференция и конкурс проводятся ежегодно с 2007 года, традиционно вызывая большой отклик среди предприятий, организаций и находя одобрение со стороны правительственных и общественных организаций, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.