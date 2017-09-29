Кольская АЭС получила паспорт о готовности к зиме

Кольская АЭС готова к работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок. Такое заключение отражено в ате проверки готовности атомной станции к работе в осенне-зимний период, проведенной на предприятии комиссией АО «Концерн Росэнергоатом».

Подготовка к осенне-зимнему максимуму на атомной станции начинается задолго до наступления холодов и включает в себя целый комплекс мероприятий, обеспечивающих надёжную эксплуатацию основного оборудования АЭС, её инженерных коммуникаций, зданий и сооружений.

Комиссия в состав которой входили специалисты Центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом», Нововоронежской АЭС, Ростехнадзора, АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ, ГУ МЧС по Мурманской области проверила состояние территории, тепловых сетей и гидротехнических сооружений, электротехнического оборудования Кольской АЭС, и не выявила каких-либо нарушений, препятствующих нормальной эксплуатации станции зимой.

Председатель комиссии, главный эксперт Департамента контроля безопасности и производства АО «Концерн Росэнергоатом» Евгений Швецов отметил: «Комиссия пришла к выводу, что Кольская АЭС готова к работе в осенне-зимний период. Паспорт готовности будет подписан генеральным директором АО «Концерн Росэнергоатом» Андреем Петровым в начале ноября, когда завершатся аналогичные проверки на всех остальных атомных станциях концерна».

Комиссия рекомендовала руководству Концерна выдать Кольской АЭС паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. Данная рекомендация отражена в акте проверки готовности Кольской АЭС к ОЗП 2017-2018 гг., сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.