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Мурманская область. Арктика19.02.19 08:15

Кольская АЭС развивается и поддерживает высокий уровень обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации своих энергоблоков

С 11 по 15 февраля на Кольской АЭС прошла повторная партнерская проверка, которую провели независимые эксперты Московского центра Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС-МЦ). Цель мероприятия – оценить, какой прогресс достигнут на Кольской АЭС в областях для улучшения, отмеченных партнёрской проверкой 2017 года по направлениям: организация и администрация, эксплуатация, химия, инженерная поддержка, противоаварийная готовность, ремонт, опыт эксплуатации и радиационная защита.

Повторную партнёрскую проверку на Кольской АЭС провели четыре эксперта Московского центра ВАО-АЭС. В состав команды вошли специалисты из России и Украины. Руководил командой экспертов советник ВАО АЭС-МЦ Евгений Хромовских.

«Кольская АЭС проделала большую работу по подготовке к этой проверке. Её результаты видны невооружённым глазом. Мы убедились, что всё, что сделано на атомной станции на сегодняшний день – результаты реализации системного подхода в работе, которая хорошо спланирована и организована. Станция на правильном пути, предприятие развивается и поддерживает высокий уровень обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации своих энергоблоков», – заявил Евгений Хромовских.

Эксперты наблюдали за выполнением работ, провели интервью с руководителями и персоналом подразделений, проанализировали производственную документацию.

По итогам проверки будет подготовлен отчёт, который эксперты передадут руководству станции. Результаты повторной партнёрской проверки будут способствовать дальнейшему совершенствованию безопасной и надежной эксплуатации Кольской АЭС.

 

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