Кольская АЭС спасает от голода диких лошадей Терского берега

В отдаленное село Кузомень, где обитает небольшой табун диких лошадей, доставлены 1,4 тонны овса и кормовой смеси. Корма были приобретены на средства, собранные в ходе благотворительной акции, которая проводилась на заполярной атомной станции. По словам местных жителей Якова и Натальи Чуниных, которые регулярно подкармливают животных, благодаря поддержке атомщиков наступающая зима станет первой, когда лошади не будут голодать.

«Очень многие люди хотят помочь и переводят небольшие суммы пожертвований. Но проблемой является не только покупка кормов, но и их доставка. С помощью работников Кольской АЭС такой солидный груз сюда удалось привезти впервые. Огромное спасибо всем, кто проявил милосердие и участие в судьбе этих уникальных животных», – сказал Яков Чунин.

История появления и выживания лошадей на побережье Белого моря больше похожа на сказку. По одной из версий несколько особей были завезены сюда из Якутии местным колхозом в конце 80-х годов. Аборигенная порода якутских лошадей оказалась не совсем пригодной к работе, но смогла адаптироваться к климату Кольского Заполярья и выживать в условиях свободного выпаса.

Со временем лошади стали настоящей туристической достопримечательностью Терского берега. Увидеть длинногривых красавцев сюда специально приезжают сотни туристов не только из российских регионов, но и из стран дальнего зарубежья.

Сейчас в окрестностях Кузомени обитает всего 6 таких лошадей. Это, по меньшей мере, четвертое-пятое поколение завезённых животных. Круглый год они питаются водорослями и скудной травой на берегу Белого моря. Но, несмотря на такой практически дикий образ жизни, лошади всё же не могут полностью обходиться без помощи людей.

Запас кормов позволит подкармливать небольшой табун в течение всей зимы, даст животным дополнительный шанс на выживание и продолжение рода, сообщает пресс-служба Колькой АЭС.