Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии

Кольская АЭС за 11 месяцев текущего года выработала на 367 млн кВтч электроэнергии больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре 2017 года Кольская АЭС выработала 926 млн кВтч электроэнергии. С начала года выработка станции составила 9063,7 млн кВтч., что на 367 млн кВтч больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Суммарно с момента пуска АЭС выработано более 408 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1460 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.