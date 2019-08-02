Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в июле на 5%

В июле текущего года Кольская АЭС выработала 640,1 млн кВтч электроэнергии, что на 5% больше, чем месяцем ранее. Всего с начала 2019 года выработано 5428,2 млн кВтч электроэнергии. Суммарно, с момента пуска, энергоблоками атомной станции выработано свыше 424,9 млрд кВтч электроэнергии.

Сегодня Кольская АЭС вырабатывает более 50 процентов электроэнергии в Кольской энергосистеме и обеспечивает энергетические потребности большинства крупных промышленных предприятий Мурманской области. Каждое второе домохозяйство в регионе также использует электрическую энергию, выработанную на Кольской АЭС.

В настоящее время в работе находятся 3 и 4-й энергоблоки Кольской АЭС. Диспетчерский график нагрузки составляет 880 МВт. Продолжается модернизация 2-го энергоблока для продления сроков его эксплуатации на период до 2034 года. Завершить этот важнейший этап ремонтной кампании планируется в октябре. С 20 июля на 1-ом энергоблоке ведется планово-предупредительный ремонт.