Кольская АЭС в 2017 году достигла наибольшей за 3 года выработки электроэнергии - свыше 10 млрд кВтч

В 2017 году выработка Кольской АЭС составила 10 152,4 млн. кВтч электроэнергии, что на 314,7 млн. кВтч больше, чем в предыдущем году. Это наибольшая годовая выработка за последние три года работы предприятия.

«Кольская атомная станция в 2017 году работала безопасно, эффективно и надежно», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. «Мы выполнили большой объём работ по повышению безопасности энергоблоков, включающий реконструкцию и модернизацию систем и оборудования».

Планово-предупредительный ремонт основного оборудования Кольской АЭС выполнен в запланированном объеме в соответствии с графиком. Срок нахождения блоков 1-4 в ремонте сокращён суммарно на 25 суток по сравнению с плановой продолжительностью.

В период ППР выполнены следующие важные работы: отжиг корпуса реактора № 1, для ремонта сварных соединений применен метод автоматической сварки. На энергоблоке № 2 закончены основные строительные работы здания гидроемкостей – элементов дополнительной системы безопасности – пассивного аварийного охлаждения активной зоны реактора. На штатное место установлены все 4 гидроёмкости.

По-прежнему большое внимание атомная станция уделяет природоохранной деятельности. В 2017 году Кольская АЭС отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России, а директор АЭС Василий Омельчук удостоен награды «Эколог года – 2017».

Предприятие признано победителем смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций производственной сферы Мурманской области с численностью работников более 500 человек.

Работник Кольской АЭС завоевал серебряную медаль в чемпионате «WorldSkills Hi-Tech-2017». Инженер цеха тепловой автоматики и измерений станции выступал в компетенции «Электромонтаж» IV Национального чемпионата сквозных профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech-2017».

Завершены основные строительные работы на объекте нового жилого дома в г. Полярные Зори. Ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем, заасфальтирована территория, смонтированы наружные сети.

При участии Кольской АЭС в городе Полярные Зори окрашены фасады пяти высотных домов. Благоустроены городские территории, в том числе в парке отдыха и здоровья «Наш парк». Благотворительные средства предприятия направлены на оказание помощи городской организации ветеранов войны и труда, учреждениям культуры и образования, установку новогодней иллюминации в городе.

В рамках соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области город Полярные Зори получил в 2017 году более 50 миллионов рублей. Эти средства пошли на развитие инфраструктуры – ремонт дорог, многоквартирных жилых домов, учреждений образования и культуры, благоустройство придомовых территорий, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и другие проекты.

Благодаря средствам Фонда «АТР АЭС» («Ассоциация территорий расположения атомных электростанций») городские общественные организации смогли реализовать ряд значимых социальных инициатив. Так на базе МСЧ-118 создан детский стоматологический кабинет, на базе Централизованной библиотечной системы был организован «Форум городских сообществ». Существенную материальную поддержку получил военно-патриотический клуб «Поиск». В детском саду № 6 «Сказка» на средства Фонда был сделан ремонт, создан краеведческий мини-музей, проведен экологический тур-слет, учреждение получило инвентарь для естественнонаучных занятий. Финансовую поддержку получили и спортивные инициативы полярнозоринцев, в частности городская общественная организация «Чернобыль-Атом» реализовала грант на создание в городском парке площадки для воркаута. Центральную аллею «Нашего парка» украсили несколько деревянных скульптурных композиций. На центральной пешеходной улице города атомщиков установлена светящаяся скульптурная композиция «Я люблю Полярные Зори!».

«Наступивший год станет знаковым в вопросе продления сроков эксплуатации 1 и 2 энергоблоков до 60 лет, - особо подчеркнул В.В. Омельчук. «В этом году мы должны выполнить задачу государственного масштаба – получить лицензию на эксплуатацию блока № 1 в продленный срок. Мы готовы к реализации этих инвестиционных проектов».

Кроме того, 2018 год будет юбилейным как для предприятия, так и для города. В июне атомщики отметят 45-летие станции и 50-летие города Полярные Зори.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1460 МВт.