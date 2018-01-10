Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?Смотрим на монитор и выздоравливаем
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.01.18 13:20

Кольская АЭС в 2017 году достигла наибольшей за 3 года выработки электроэнергии - свыше 10 млрд кВтч

В 2017 году выработка Кольской АЭС составила 10 152,4 млн. кВтч электроэнергии, что на 314,7 млн. кВтч больше, чем в предыдущем году. Это наибольшая годовая выработка за последние три года работы предприятия.

«Кольская атомная станция в 2017 году работала безопасно, эффективно и надежно», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. «Мы выполнили большой объём работ по повышению безопасности энергоблоков, включающий реконструкцию и модернизацию систем и оборудования».

Планово-предупредительный ремонт основного оборудования Кольской АЭС выполнен в запланированном объеме в соответствии с графиком. Срок нахождения блоков 1-4 в ремонте сокращён суммарно на 25 суток по сравнению с плановой продолжительностью.

В период ППР выполнены следующие важные работы: отжиг корпуса реактора № 1, для ремонта сварных соединений применен метод автоматической сварки. На энергоблоке № 2 закончены основные строительные работы здания гидроемкостей – элементов дополнительной системы безопасности – пассивного аварийного охлаждения активной зоны реактора. На штатное место установлены все 4 гидроёмкости.

По-прежнему большое внимание атомная станция уделяет природоохранной деятельности. В 2017 году Кольская АЭС отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России, а директор АЭС Василий Омельчук удостоен награды «Эколог года – 2017».

Предприятие признано победителем смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций производственной сферы Мурманской области с численностью работников более 500 человек.

Работник Кольской АЭС завоевал серебряную медаль в чемпионате «WorldSkills Hi-Tech-2017». Инженер цеха тепловой автоматики и измерений станции выступал в компетенции «Электромонтаж» IV Национального чемпионата сквозных профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech-2017».

Завершены основные строительные работы на объекте нового жилого дома в г. Полярные Зори. Ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем, заасфальтирована территория, смонтированы наружные сети.

При участии Кольской АЭС в городе Полярные Зори окрашены фасады пяти высотных домов. Благоустроены городские территории, в том числе в парке отдыха и здоровья «Наш парк». Благотворительные средства предприятия направлены на оказание помощи городской организации ветеранов войны и труда, учреждениям культуры и образования, установку новогодней иллюминации в городе.

В рамках соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области город Полярные Зори получил в 2017 году более 50 миллионов рублей. Эти средства пошли на развитие инфраструктуры – ремонт дорог, многоквартирных жилых домов, учреждений образования и культуры, благоустройство придомовых территорий, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и другие проекты.

Благодаря средствам Фонда «АТР АЭС» («Ассоциация территорий расположения атомных электростанций») городские общественные организации смогли реализовать ряд значимых социальных инициатив. Так на базе МСЧ-118 создан детский стоматологический кабинет, на базе Централизованной библиотечной системы был организован «Форум городских сообществ». Существенную материальную поддержку получил военно-патриотический клуб «Поиск». В детском саду № 6 «Сказка» на средства Фонда был сделан ремонт, создан краеведческий мини-музей, проведен экологический тур-слет, учреждение получило инвентарь для естественнонаучных занятий. Финансовую поддержку получили и спортивные инициативы полярнозоринцев, в частности городская общественная организация «Чернобыль-Атом» реализовала грант на создание в городском парке площадки для воркаута. Центральную аллею «Нашего парка» украсили несколько деревянных скульптурных композиций. На центральной пешеходной улице города атомщиков установлена светящаяся скульптурная композиция «Я люблю Полярные Зори!».

«Наступивший год станет знаковым в вопросе продления сроков эксплуатации 1 и 2 энергоблоков до 60 лет, - особо подчеркнул В.В. Омельчук. «В этом году мы должны выполнить задачу государственного масштаба – получить лицензию на эксплуатацию блока № 1 в продленный срок. Мы готовы к реализации этих инвестиционных проектов».

Кроме того, 2018 год будет юбилейным как для предприятия, так и для города. В июне атомщики отметят 45-летие станции и 50-летие города Полярные Зори.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1460 МВт.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.18: 12 января завершится период выдвижения кандидатов для участия в выборах президента России. Как вы думаете, сколько претендентов на этот пост окажется в избирательном бюллетене?Проголосовало: 138 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

NOUDIMON
10.01.18 22:36
Правильно редакция отмечает, что листовка может быть и подмётной, так как действующая власть может использовать определенную тактику, для того чтобы добиться нужных итогов выборов. Сейчас эта тактика
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
FynjyT
10.01.18 22:29
Наваляли Навальному по самое не хочу!
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
Анна
10.01.18 21:44
а у нас на стене тоже такая листовочка приклеена, но только взглянула на неё, но читать не стала. теперь поняла, что к чему :)
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа.01:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиРоссияне продолжают проедать накопленное ранее и брать деньги в кредит, чтобы выжить-PRO ВалютуКурс евро теряет почти 33 копейки, доллара - 17 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в 2017 году достигла наибольшей за 3 года выработки электроэнергии - свыше 10 млрд кВтч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 января-PRO Нефть и газПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях-PRO ЗаконыПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика