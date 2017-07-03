Кольская АЭС в I полугодии выработала почти на 633 млн кВтч больше, чем за тот же период 2016 года

По итогам первого полугодия 2017 года Кольская АЭС выработала 5364,3 млн кВтч электроэнергии, что на 632,8 млн кВтч больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне 2017 года выработка составила 649,9 млн кВтч, что на 58,7 млн кВтч больше, чем в июне 2016.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 3 и 4 атомной станции (по состоянию на 3 июля). Энергоблок № 1 - в планово-предупредительном ремонте, энергоблок № 2 - в «холодном» резерве. Нагрузка АЭС составляет 800 МВт.

Всего с момента пуска Кольской АЭС выработано более 404,5 млрд кВтч электроэнергии, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.