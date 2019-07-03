Кольская АЭС в июне выработала 609,4 млн кВтч электроэнергии

В июне текущего года Кольская АЭС выработала 609,4 млн кВтч электроэнергии. С начала 2019 года выработка составила 4 788,1 млн кВтч. В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 1 и 3 атомной станции.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, на энергоблоках №№ 2 и 4 ведётся планово-предупредительный ремонт. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 800 МВт. С момента пуска Кольской АЭС выработано более 424,3 млрд. кВтч электроэнергии. Доля Кольской АЭС в обеспечении электроэнергией Мурманской области и северной Карелии составила около 60%.