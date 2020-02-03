Кольская АЭС в январе выработала более 1 млрд кВт•ч электроэнергии

За первый месяц 2020 года заполярные атомщики направили в Единую энергетическую систему страны 1 063,7 млн кВт·ч электроэнергии, что на 3,7 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство электроэнергии в объёмах более 1 млрд кВтч сохраняется на Кольской АЭС четвертый месяц подряд. Кольская атомная станция надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, включая большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов региона, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Кольской АЭС.