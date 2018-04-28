Кольская АЭС вложила более 340 млн рублей в обеспечение охраны труда в 2017 году

В 2017 году на обеспечение охраны труда и улучшение условий труда своих работников Кольская АЭС израсходовала более 340 млн рублей. Сертифицированными средствами защиты обеспечены все работники. На АЭС применяют новейшие СИЗ, рабочую одежду и специальные инструменты, позволяющие защитить жизнь и здоровье человека при выполнении работ. За все время эксплуатации на Кольской АЭС не зарегистрировано ни одного случая профессиональных заболеваний. Работники АЭС и члены их семей проходят реабилитацию в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях страны, профилактории Кольской АЭС.

28 апреля на Кольской АЭС прошли мероприятия в честь Всемирного дня охраны труда. Безопасность и люди – главные приоритеты Росатома, они действуют на любом предприятии Госкорпорации, в том числе и на всех российских АЭС. От условий труда во многом зависит безопасная эксплуатация. «Забота о здоровье и безопасности персонала, улучшение условий труда – первоочередные задачи для руководства станции, - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. - Весь персонал станции вовлечен в многоступенчатую систему управления охраной труда. Мы ведем постоянный контроль соблюдения требований охраны труда, внедряем и постоянно совершенствуем методы и формы профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний».

Работа по охране труда на Кольской АЭС ведется совместно с профсоюзной организацией станции. В подразделениях работают 100 уполномоченных по охране труда, за минувший год они приняли участие более чем в 9000 совместных проверок.

Работники Кольской АЭС постоянно повышают уровень знаний в области охраны труда. Ежегодно на Кольской АЭС проходит конкурс на знание правил охраны труда, а творческие конкурсы дают возможность проявить себя, придумывая новые мотивирующие плакаты, песни и стихи, посвященные безопасной работе. По результатам исследования «Твое мнение важно Росатому», 95% работников Кольской АЭС удовлетворены условиями труда.

5 раз (с 2013 по 2017 гг.) Кольская АЭС становилась победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда (среди предприятий производственной сферы с численностью работников более 500 человек).

Инициатива Международной организации труда по проведению Всемирного дня охраны труда поддержана в 2003 году всеми филиалами АО «Концерн «Росэнергоатом», и в том числе Кольской АЭС.