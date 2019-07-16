Кольская АЭС выбрана одной из площадок для предварительного визита экспертов ВАО АЭС в 2020 году

В рамках обменного визита эксперты Московского центра Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ) и специалисты Кольской АЭС обсудили результаты текущей деятельности и перспективы дальнейшей работы и взаимодействия.

Говоря о целях визита, первый заместитель директора ВАО АЭС-МЦ Анатолий Михайлович Кириченко подчеркнул: «Кольская АЭС – это станция, к которой мы обращаемся за опытом: как эксплуатировать, как внедрять новое, как продлевать сроки эксплуатации, как проводить модернизацию. На Кольской АЭС есть много примеров, когда мы можем следовать этой задаче и достигать поставленной цели: получать и делиться лучшими практиками. ВАО АЭС – это организация взаимодействия между атомными станциями всего мирового сообщества, и ваше предприятие демонстрирует качества открытости, доброжелательности, честности, ответственности, что является сутью нашей nuclear safety culture – культуры ядерной безопасности».

«Сотрудничество в форме обменных визитов мы практикуем уже пять лет, – отметил Кириченко. – Кольская АЭС по результатам последних оценок определена как предприятие высшего приоритета и уровней деятельности. АЭС демонстрирует высокие достижения своей работы на протяжении всех 46 лет эксплуатации энергоблоков. Так сложилось, что с самого начала культура, отношение, понимание, результаты деятельности персонала соответствовали международным стандартам атомной энергетики».

В ноябре 2020 года состоится корпоративная партнёрская проверка ВАО АЭС в АО «Концерн Росэнергоатом». Кольская АЭС выбрана одной из площадок для предварительного визита экспертов. В ходе проверки на Кольской АЭС в апреле 2020 года команда ВАО рассмотрит области корпоративного лидерства, управления, надзора и мониторинга, независимого надзора, поддержки и эффективности, человеческих ресурсов и коммуникации.