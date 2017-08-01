Кольская АЭС выполняет годовое задание на 104,1%

В июле 2017 года Кольская АЭС выработала 623,2 млн кВтч электроэнергии. Всего с начала текущего года станция выработала 5 987,4 млн кВтч. Таким образом, перевыполнение плана за 7 месяцев составило 235,5 млн кВтч электроэнергии или 104,1%. Суммарно с момента пуска АЭС выработано более 405 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 1 и 3, энергоблок № 4 - в планово-предупредительном ремонте, блок № 2 - в резерве.

В соответствии с диспетчерским графиком, нагрузка станции составляет 800 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.