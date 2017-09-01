Кольская АЭС выполняет задание на 102,4%

В августе 2017 года Кольская АЭС выработала 556,5 млн кВтч электроэнергии. Всего с начала текущего года станция выработала 6544,1 млн кВтч. Таким образом, перевыполнение плана ФАС за 8 месяцев составило 152 млн кВтч или 102,4%.

Суммарно с момента пуска АЭС выработано более 405 млрд. кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 1, 3 и 4 атомной станции, энергоблок № 2 - в планово-предупредительном ремонте.

В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 840 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.