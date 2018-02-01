Кольская АЭС выработала первый в 2018 году миллиард киловатт-часов

В январе 2018 года Кольская АЭС выработала 1081,9 млн. кВтч электроэнергии. Всего в 2018 году планируется выработать более 10 млрд кВтч. Суммарно с момента пуска АЭС выработка составила более 410 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции. Нагрузка АЭС составляет 1500 МВт.

На 4 февраля запланирован ввод в работу Комплекса переработки жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС после планово-предупредительного ремонта. Ремонт начался 15 января, за это время были выполнены работы по ремонту оборудования, трубопроводов, арматуры, перегрузке расходных материалов - фильтрующих элементов, проведен эксплуатационный контроль металла в соответствии с правилами Ростехнадзора. Особенностью кампании стало техническое освидетельствование оборудования, которое проводится 1 раз в 8 лет.

Ремонт на КП ЖРО традиционно предшествует годовому планово-предупредительному ремонту энергоблоков. О планах по ремонту рассказал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев: «Кампания 2018 года начнется 1 марта с энергоблока № 3. Самый большой объём работ с продлением сроков эксплуатации запланирован на блоках первой очереди: № 1 - ППР по плану продлится 195 дней, блок будет выведен в ремонт с 15 апреля, блок № 2 – с 10 мая на 58 суток. На блоке № 4 ремонт с 7 июля по 31 августа.

Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,07 - 0,09 мкЗв/час (микроЗиверт в час).