Кольская АЭС выработала в мае 648,5 млн. кВтч электроэнергии

В мае 2018 года Кольская АЭС выработала 648,5 млн. кВтч электроэнергии. С начала 2018 года – 4471 млн кВтч.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 3 и 4 атомной станции. Энергоблоки №№ 1 и 2 в планово-предупредительном ремонте. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 880 МВт.