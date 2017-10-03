Кольская АЭС за 9 месяцев перевыполнила план по выработке электроэнергии

В сентябре 2017 года Кольская АЭС выработала 743,3 млн кВтч электроэнергии. Перевыполнение плана за 9 месяцев составило 189,5 млн кВтч или 102,7%. С начала текущего года выработка станции составила 7287,4 млн кВтч.

Суммарно с момента пуска АЭС выработано более 406 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 1, 3 и 4 атомной станции, энергоблок № 2 - в планово-предупредительном ремонте. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1100 МВт.