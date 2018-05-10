Кольская ГМК модернизирует систему электроснабжения подразделений в Мончегорске

В Кольской ГМК завершился первый этап реконструкции распределительной подстанции №70. Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей на РП-70 производят замену распределительного устройства РУ-10 кВ на современное. В новом распределительном устройстве 4 секции, каждая из которых имеет свой ввод и своих потребителей электрической энергии.

На первом этапе реконструкции демонтированы две секции, капитально отремонтировано помещение, в котором размещено оборудование, установлены 17 высоковольтных ячеек с вакуумными выключателями, микропроцессорными блоками защиты, дуговой защитой на оптических датчиках, антирезонансными трансформаторами напряжения.

РП-70 играет важную роль в производственном процессе Мончегорской промплощадки компании. Она питает электроэнергией электролизное отделение цеха электролиза никеля и расходный склад хлора. Подстанция была введена в эксплуатацию в 1982 году. За это время ее оборудование физически и морально устарело, а комплектующие сняты с производства, что повышало вероятность возникновения нештатной ситуации.

Для Кольской ГМК этот проект особенно актуален – сейчас в компании полным ходом идет реализация крупнейшего инвестиционного проекта по переводу производства никеля в Мончегорске на высокоэффективную технологию электроэкстракции, с использованием большого объема хлора.

Инвестиции «Норникеля» в реконструкцию подстанции составят более 156 млн. рублей. Завершить проект планируется в конце 2018 года.