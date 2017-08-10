Кольская ГМК модернизирует транспортно-логистическую схему в условиях роста объёмов выпуска продукции

Кольская ГМК приступила к первому этапу строительства новых железнодорожных путей на мончегорской промплощадке компании. Необходимость реализации этого проекта продиктована ростом объемов производства готовой продукции. В технологической схеме рафинировочного передела Кольской ГМК железнодорожный транспорт используется для доставки на промплощадку исходного сырья (файнштейна из п.Никель и г.Норильска), транспортировки между цехами полупродуктов, получаемых на разных стадиях процесса, а также для отгрузки готовой продукции потребителям. Как известно, в 2013 г. «Норникель» принял новую Стратегию развития компании, нацеленную на сокращение воздействия на окружающую среду и снижение операционных затрат. Для достижения поставленных целей была произведена реконфигурация производственных мощностей, которая позволяет увеличить экономический эффект их использования. Реконфигурация сопровождается реконструкцией производства.

- Масштабная программа модернизации вошла в активную фазу, и к настоящему времени производительность Кольской ГМК по выпуску никеля возросла на 50 процентов, а мончегорская промплощадка стала самым крупным никелерафинировочным заводом в мире (до 165 тысяч тоннн металла в год) – подчеркнул заместитель генерального директора Кольской ГМК по реконструкции Игорь Лисицкий. - Для обеспечения ритмичной работы транспортно-логистической схемы и перевозок внутри промплощадки был разработан проект строительства дополнительных железнодорожных путей. На первом этапе места укладки нового железнодорожного полотна расположены на уже застроенной территории на четырёх участках общей площадью 9600 кв. метров, а общая длина путей составит 1300 метров. Рельсошпальные решётки будут положены параллельно существующему пути; для осуществления транспортных операций предполагается врезка стрелочных переводов. На пересечении с автомобильными дорогами предусмотрено устройство двух железнодорожных переездов. Общая стоимость работ по проекту составляет 27 миллионов рублей.