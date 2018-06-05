Кольская ГМК на 1 час остановит работу плавильно-конверторного отделения металлургического цеха в Мончегорске в рамках участия в экологической акции

Кольская ГМК проведёт экологическую акцию, приуроченную к Всемирному дню охраны окружающей среды. Компания приостановит работу некоторых своих производств с целью снижения нагрузки на окружающую среду.

Сегодня, 5 июня, Кольская ГМК на 1 час остановит работу плавильно-конверторного отделения металлургического цеха в Мончегорске. На планово-предупредительный ремонт будут выведены одна отражательная печь, одна анодная печь и два конвертера. Также на один час для проведения ремонта работу прекратят три рудно-термические печи и два конвертора плавильного цеха КГМК в поселке Никель.

Временная приостановка плавильных агрегатов не отразится на выполнении производственного плана.

Повышение экологической эффективности действующего производства для Кольской ГМК - приоритетная задача. Компания инвестирует значительные средства в природоохранные мероприятия. В целом за счёт поэтапной модернизации производства Кольская ГМК за последние 19 лет сократила выбросы диоксида серы более чем в два раза, что ускорило процесс восстановления природной среды вблизи производственных площадок компании. Это подтверждается результатами различных мониторингов, проводимых целым рядом государственных учреждений, включая заповедники и научно-исследовательские институты.