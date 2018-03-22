Кольская ГМК обновляет грузоподъёмные механизмы в цехе электролиза никеля

В цехе электролиза никеля (ЦЭН) Кольской ГМК начались работы по замене кранов. Всего будет установлено 8 новых мостовых электрических кранов, стоимостью около 200 млн рублей. Вновь приобретённое оборудование придёт на смену старому, выработавшему свой технологический ресурс.

Подъёмные устройства изготовлены на Санкт-Петербургском предприятии. Максимальная грузоподъёмность каждого крана 20 тонн.

Новые мостовые краны будут задействованы на основных технологических операциях в электролизном отделении ЦЭН. Они предназначены для загрузки/выгрузки электролизных ванн, а также транспортировки стеллажей с основами и никелем.

Подъёмные устройства оснащены двумя кабинами, что позволяет управлять кран-балкой и передвижением моста крана с любой из них. Во время работы крана производится автоматический обдув платформы осевыми вентиляторами, которые установлены на каждой торцевой балке. Для удобства машиниста кабина оборудована поворотным креслом с функцией виброгашения и регулировки по высоте.

Обновление кранового хозяйства – один из элементов модернизации цеха электролиза никеля. Это подразделение Кольской ГМК является основной площадкой реализации стратегического инвестиционного проекта по внедрению в КГМК высокоэффективной технологии электроэкстракции. Она предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьем для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах. Всего на технологию электроэкстракции переведут 476 электролизных ванн ЦЭН Кольской ГМК. Капитальные вложения «Норникеля» в реализацию проекта составят более 20 млрд рублей.