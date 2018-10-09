Кольская ГМК обновляет оборудование обогатительной фабрики

На обогатительной фабрике Кольской ГМК производится установка нового спирального двухсекционного классификатора.

Спиральный классификатор предназначен для разделения в водной среде измельчаемых руд по крупности и плотности. Этот технологический процесс происходит в специальной ванне классификатора, куда измельченная руда поступает из шаровой мельницы. Крупные частицы под воздействием собственной тяжести оседают на дно, после чего при помощи спирали их транспортируют обратно в мельницу для более тщательного измельчения. Мелкие взвешенные частицы руды сливаются из ванны и затем поступают на передел флотации, где из этой пульпы получают медно-никелевый концентрат.

В сравнении со своим предшественником вновь устанавливаемый спиральный классификатор имеет значительное преимущество за счет ванны, разделенной на две секции. Теперь каждая спираль классификатора работает в замкнутом цикле с отдельной шаровой мельницей. Это дает возможность не останавливать одновременно сразу две шаровые мельницы при обслуживании и ремонте спиралей. Такое технологическое решение позволяет повысить производительность и сократить производственные издержки.

Всего на обогатительной фабрике КГМК в эксплуатации находятся пять спиральных классификаторов. Три из них уже заменены на агрегаты современных моделей. Сейчас производится замена четвертого классификатора, установка пятого планируется в первом полугодии 2019 года.