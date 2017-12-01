Кольская ГМК поддержала акцию «Ноль негативного воздействия на окружающую среду»

Кольская ГМК (входит в группу компаний «Норникеля») присоединилась к акции «Ноль негативного воздействия на окружающую среду», которая состоится 2 декабря при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Организаторы акции призывают предприятия региона на добровольной основе сократить промышленные выбросы путем краткосрочной остановки деятельности, при условии, что это допустимо технологическим циклом.

По решению руководства Кольской ГМК 2 декабря, на всю дневную смену будет остановлен плавильный участок металлургического цеха. Как пояснили в компании, временная приостановка плавильных агрегатов не отразится на выполнении производственного плана. График работы остальных подразделений КГМК спланирован таким образом, чтобы в металлургическом цехе смогли провести необходимые ремонтные работы.

Кольская ГМК - постоянный участник акции «Ноль негативного воздействия на окружающую среду». Экологичность производства – для компании один из приоритетов. КГМК инвестирует в природоохранные мероприятия десятки миллиардов рублей, значительно сокращая при этом выбросы диоксида серы в атмосферу.