КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Государство собирается навести порядок с гаражами! Чего ждать их владельцам?В бригаде морской пехоты Северного флота открыта Аллея Героев
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.12.19 13:13

Кольская ГМК поддержала экологическую акцию

Кольская ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») приняла участие в акции «Ноль негативного воздействия на окружающую среду», которая проводится по инициативе экологического объединения «Беллона» и при поддержке правительства Мурманской области.

Организаторы акции предложили предприятиям региона на добровольной основе сократить промышленные выбросы путём краткосрочной остановки деятельности, при условии, что это допустимо технологическим циклом.

По решению руководства Кольской ГМК 29 ноября с 7 до 15 часов была остановлена работа рудно-термической печи № 3 (РТП № 3) плавильного цеха в Никеле. В это время на плавильном агрегате были проведены необходимые ремонтные работы. Временная приостановка РТП № 3 не отразилась на выполнении производственного плана.

Ещё одним мероприятием акции стала познавательно-развлекательная викторина на экологическую тематику. В ней приняли участие около 20 команд, представляющих промышленные предприятия региона, органы государственной власти, надзорные органы, в том числе и команда Кольской ГМК.

Кольская ГМК - постоянный участник акции, поскольку поддерживает ее главную идею - снижение негативного воздействия на окружающую среду. В последние годы КГМК активно переоснащает производство, используя при этом наилучшие доступные технологии. По сути все эти проекты носят экологическую направленность – технологическая модернизация, реализуемая компанией, позволяет существенно снижать нагрузку на окружающую среду. За последние 20 лет Кольская ГМК сократила выбросы диоксида серы более чем в два раза, с 277 тысяч тонн в 1998 г. (год образования КГМК) до 104,8 тысячи тонн в 2018 г.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.11.19 13:39
«Мы живём в похожих климатических условиях...», - подчеркнул глава Норрботтена. Но в разных по УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ капстранах...
Комментарий к новости:Мурманская область и Швеция намерены развивать практическое сотрудничество в сферах образования и строительства
Д.О. Вернер
28.11.19 09:30
В какой ещё капстране стратегия развития рыбной отрасли утверждается Правительством, а сама отрасль принадлежит мировым холдингам?
Комментарий к новости:Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года утверждена, но рыба дешевле не будет
Анюта
26.11.19 11:51
Здравствуйте! У нас многоквартирных дом, общая канализационная труба, (со всех квартир) проходит у нас под полом. Она подтекает не струёй, но запах и очень мокрая земля в подполье. Позвонив в жкх сказ
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Офицерские жены». Художественный сериал, 1 серия (16+)22:50«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиМурманская область оказалась лидером по уровню падения заработной платы-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 33 копейки, а евро – на 43 копейки-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС в 2020 году предстоит провести плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыРоссиян будут уведомлять о социальных льготах, на которые они могут претендовать
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 644 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика