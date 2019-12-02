Кольская ГМК поддержала экологическую акцию

Кольская ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») приняла участие в акции «Ноль негативного воздействия на окружающую среду», которая проводится по инициативе экологического объединения «Беллона» и при поддержке правительства Мурманской области.

Организаторы акции предложили предприятиям региона на добровольной основе сократить промышленные выбросы путём краткосрочной остановки деятельности, при условии, что это допустимо технологическим циклом.

По решению руководства Кольской ГМК 29 ноября с 7 до 15 часов была остановлена работа рудно-термической печи № 3 (РТП № 3) плавильного цеха в Никеле. В это время на плавильном агрегате были проведены необходимые ремонтные работы. Временная приостановка РТП № 3 не отразилась на выполнении производственного плана.

Ещё одним мероприятием акции стала познавательно-развлекательная викторина на экологическую тематику. В ней приняли участие около 20 команд, представляющих промышленные предприятия региона, органы государственной власти, надзорные органы, в том числе и команда Кольской ГМК.

Кольская ГМК - постоянный участник акции, поскольку поддерживает ее главную идею - снижение негативного воздействия на окружающую среду. В последние годы КГМК активно переоснащает производство, используя при этом наилучшие доступные технологии. По сути все эти проекты носят экологическую направленность – технологическая модернизация, реализуемая компанией, позволяет существенно снижать нагрузку на окружающую среду. За последние 20 лет Кольская ГМК сократила выбросы диоксида серы более чем в два раза, с 277 тысяч тонн в 1998 г. (год образования КГМК) до 104,8 тысячи тонн в 2018 г.