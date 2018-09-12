Кольская ГМК повышает надежность электроснабжения обогатительной фабрики в Заполярном

В Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникеля») началась реконструкция подстанции ПС-19, осуществляющей электроснабжение двух большеобъёмных мельниц обогатительной фабрики в Заполярном. Эти агрегаты, перерабатывающие руду, обеспечивают около 40% производительности всей фабрики.

Для снижения риска нарушения электроснабжения мельниц на ПС -19, которая находится в эксплуатации уже более 25 лет, будет произведена замена морально и физически устаревшего распределительного устройства и другого электрооборудования на современное. Кроме того, компания получит возможность при необходимости заказывать запасные части и комплекты для технического обслуживания и ремонтов.

Модернизацию ПС-19 планируется завершить в 2019 году. Это позволит повысить надёжность электрооборудования, сократит аварийные простои, обеспечит стабильную работу большеобъёмных мельниц, а значит и всей обогатительной фабрики. Инвестиции «Норникеля» в реализацию проекта составят более 117 млн рублей.