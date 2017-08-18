Необычный арт-объект, срезанный коммунальщиками, отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» берёт под свою «крышу»Жить стало веселее - россияне пытаются компенсировать снижение реальных денежных доходов займами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.08.17 09:34

Кольская ГМК повысила степень утилизации сернистых газов в плавильном цехе в Никеле

В плавильном цехе Кольской ГМК в Никеле завершается плановый ремонт участка производства серной кислоты (УПСК). Он призван обеспечить максимальную производительность оборудования для утилизации отходящих газов конвертерного отделения плавцеха.

Выпуск серной кислоты для металлургов, по сути, побочный процесс. Улавливая сернистые газы, отходящие от плавильного производства, и перерабатывая их затем в серную кислоту, компания сокращает воздействие на окружающую среду. Ежегодно на УПСК в течение 30 дней выполняется необходимый объем работ по ремонту химзащитной футеровки, основного и вспомогательного оборудования, в том числе замена газоходов и кислотопроводов. В нынешнем году, кроме того, реконструирована линия охлаждения кислоты, что повысит эффективность работы сушильно-абсорбционного отделения.  В технологии производства серной кислоты используются наиболее современные расходные материалы, в частности, катализаторы. Общая стоимость планового ремонта УПСК составила около 25 млн рублей. 

Усилия компании по повышению степени утилизации диоксида серы в плавцехе не ограничиваются только лишь участком производства серной кислоты. Одновременно выполняются мероприятия по ремонту оборудования конвертерного отделения. К настоящему времени произведены замена напыльников конвертеров и герметизация пылевых камер, выполнены работы по ремонту газоходного тракта и дымососного хозяйства.

Однако решающую роль в сокращении воздействия на окружающую среду сыграл принципиальный отказ «Норникеля» от устаревшей и неэкологичной технологии обжига медно-никелевого концентрата. Раньше окатыши (сырьё для плавильного передела) предварительно подвергали высокотемпературному упрочняющему обжигу. В этом процессе из концентрата выжигали значительную часть серы, и, как следствие, участок обжига и окомкования в Заполярном ежегодно выбрасывал в атмосферу от 35 до 40 тысяч тонн диоксида серы. Сейчас Кольская ГМК перешла на технологию брикетирования концентрата, которое представляет собой механическое прессование сырья со связующим веществом. И, поскольку содержание серы в брикетах выше, чем в окатышах, на конвертерном переделе плавцеха получается более насыщенный сернистый газ, который значительно легче улавливать и утилизировать.

В совокупности реализация всех этих мероприятий позволила значительно повысить степень утилизации отходящих газов на плавильном производстве Кольской ГМК. По итогам 7 месяцев 2017 г. выпущено на 9,3 тысячи тонн серной кислоты больше, чем было предусмотрено планом. И если ранее на 1 тонну выпущенного цехом файнштейна приходилось около 600 кг кислоты, то сейчас этот показатель возрос до 800 кг. Стоит отметить, что для металлургов производство серной кислоты убыточно, однако компания идёт на это, придерживаясь приоритета экологии.  

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 514 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Акакий Акакиевич
18.08.17 10:53
С чем вас и поздравляю! Хоть здесь мы впереди планеты всей!! Такими бы ускоренными темпами экономику поднимали, то цены бы нам не было.
Комментарий к новости:Экспресс на Северный полюс - атомный ледокол «50 лет Победы» установил рекорд
Антонина
17.08.17 12:15
Молодцы ребята из полиции!
Комментарий к новости:В Мурманске сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали похитителя дорогого велосипеда
Павел К
17.08.17 12:14
как все зашевелились!! Стоило ВВП сказать об угольной пыли, как у всех уже всё готово, чтобы сделать нашу жизнь чище и краше. А то, что года два назад в Мурманске был снег чёрный, уже не помнят. Забы
Комментарий к новости:Мурманский морской торговый порт отгородится от города защитной стенкой уже в этом году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:00«Без свидетелей». Художественный сериал, 35 серия (12+)12:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиНовые полимерные купюры номиналом 200 рублей будут «вечными»-PRO ВалютуМировые цены на нефть сегодня утром снижаются, доллар укрепляется-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХГлавы области и города проверили ход капитального ремонта домов – объектов культурного наследия-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика