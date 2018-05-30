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Мурманская область. Арктика30.05.18 11:01

Кольская ГМК приступает к новому этапу перехода на современную технологию производства никеля

В цехе электролиза никеля Кольской ГМК (дочернее предприятие «Норникеля») стартовал новый этап по замене оснастки существующего парка электролизных ванн. Эта работа проводится в рамках инвестиционного проекта по внедрению высокоэффективной технологии электроэкстракции. Она предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьём для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах (НПТП).

Как сообщает пресс-служба «Норникеля», на данном этапе проекта переоснащение электролизных ванн ЦЭН Кольской ГМК будет совмещено с вводом в эксплуатацию двух новых переделов электроэкстракции - участка дегазации анолита и компримирования анодных газов, а также участка растворения НПТП.

- С одновременным запуском в эксплуатацию большой серии электролизных ванн и двух новых переделов мы создадим единую технологическую схему производства катодного никеля методом электроэкстракции - отметил генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. – Таким образом, это будет первый товарный никель, полностью произведенный по новой технологии. Опытную партию металла «Норникель» представит на Лондонскую биржу металлов. 

Очередная стадия модернизации предусматривает переоборудование 186 электролизных ванн. Их перевод на новую технологию будет производиться отдельными партиями по 20 единиц. В каждой из них установят современные электрические шины, а также шунтирующие устройства. Для получения конечного продукта - электролитного никеля – вместо растворимых никелевых анодов используют нерастворимые. Срок их эксплуатации составляет около 5 лет. К тому же сами ванны, где применяется технология электроэкстракции, имеют большую вместимость по количеству размещаемых анодов. Кроме того, их не нужно разбирать и чистить после каждой загрузки, как это делается при традиционном электролизе.

В целом применение новых технологий позволит компании увеличить выпуск металлов за счёт снижения потерь, повысить качество продукции. Особое место в проекте отводится снижению воздействия на окружающую среду. Из технологической цепочки производства никеля методом электроэкстракции исключается дуговая анодная электропечь, обеспечивающая никелевыми анодами существующий процесс электрорафинирования. Сокращение плавильного передела в рафинировочном цехе приведет к снижению выбросов диоксида серы и никельсодержащей пыли в атмосферу.

Всего на технологию электроэкстракции поэтапно переведут 476 электролизных ванн цеха электролиза никеля. Инвестиции «Норникеля» в реализацию проекта составляют более 24 млрд рублей.

 

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