Кольская ГМК совершенствует розлив медных анодов

В металлургическом цехе Кольской ГМК завершилась модернизация весоизмерительного комплекса системы розлива медных анодов «WENMEC» анодной печи № 2. Напомним, этот комплекс находящийся в эксплуатации с 1996 года морально и физически устарел, к тому же фирма-изготовитель прекратила выпуск комплектующих.

По предложению сотрудников цеха и управления автоматизации КГМК модернизация комплекса проведена с учётом автоматического управления каждым циклом розлива медных анодов. Это позволило существенно повысить надежность и оперативность работы технологического оборудования. Так, если раньше сотрудники цеха самостоятельно определяли, когда завершить розлив металла в изложницы, управляя при этом поворотом разливочного ковша при помощи ручных манипуляторов, то сейчас эти функции выполняет автоматическая система. Она обеспечивает одинаковый вес медных анодов, а новый весоизмерительный комплекс с высокой точностью производит их взвешивание.

Как сообщает пресс-служба КГМК, за счёт модернизации удалось значительно ускорить сам процесс розлива черновой меди из анодной печи. Теперь плавильный агрегат меньше времени находится под нагревом для поддержания нужной температуры расплава, что позволяет экономить мазут.

Ещё больший экономический эффект достигается в электролизном отделении, куда поступают аноды. Имея одинаковый вес, они наиболее полно растворяются в ваннах. В результате меньше образуется металлических отходов (скрапа), которые требуют дальнейшей переработки и связанных с этим процессом дополнительных материальных затрат.

Инвестиции Кольской ГМК в модернизацию автоматизированной системы розлива медных анодов составили 15,5 млн рублей.