Кольская полиция устанавливает личность трупа неизвестной женщины, найденной на берегу Кольского залива

ОМВД России по Кольскому району устанавливается личность трупа неизвестной женщины, обнаруженной 11 июня 2017 года на берегу Кольского залива у ж/д переезда по ул. Северная.

Неизвестная женщина: возраст 35-40 лет, рост 170 см , худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые, глаза карие.

Была одета: синие джинсы, фиолетовая безрукавка (бархат).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области просит всех, кто что-либо знает о пропавших без вести женщинах, подходящих под данное описание, обратиться в ОМВД России по Кольскому району по телефонам: 8 (81-553) 33-170 (дежурная часть ОМВД России по Кольскому району), 33-174 (отдел уголовного розыска), 02.