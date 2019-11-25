«Кольские наигрыши» звучали в Кандалакше

В минувшие выходные гости кандалакшского Дворца культуры «Металлург» стали свидетелями увлекательного музыкального состязания. Здесь прошёл областной конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Кольские наигрыши». Организатор мероприятия – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Конкурсанты, в число которых вошли оркестры и ансамбли русских народных инструментов, а также солисты из культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования, из городов Мурманск, Кола, Кировск, Кандалакша, Североморск, Полярные Зори, поселка Сафоново в нелёгкой музыкальной битве боролись за звание лауреата.

Участники конкурса представили обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки, произведения Мурманских композиторов, старинные вальсы, произведения для солистов в сопровождении ансамбля, а также джаз. Самое интересное, что конкурс собрал исполнителей из различных учреждений культуры – музыкальных школ и школ искусств, культурно-досуговых учреждений, будущих мастеров инструментального жанра из колледжа искусств и, конечно преподавателей. Всем была предоставлена возможность показать своё мастерство и творчество.

По результатам работы жюри, в состав которого вошли профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», заслуженная артистка Республики Карелия Наталья Клименко; преподаватель по классу баяна и аккордеона муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. Полярные Зори» Виктор Торопов; преподаватель по классу домры и гитары муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» муниципального образования Кандалакшский район Татьяна Егорова, были вручены награды победителям и участникам конкурса.