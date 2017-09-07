Кольский мост ждёт мурманчан на спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим»

В Мурманске состоялась пресс-конференция, посвященная стартующему 9 сентября международному спортивно-культурному фестивалю «Гольфстрим». В мероприятии приняли участие представители администрации города Мурманска и иностранные спортсмены.

– В этом году особое внимание уделяется безопасности участников и гостей праздника, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Во время проведения фестиваля стоянки автотранспорта, как в прошлые годы, под Кольским мостом не будет. Места для парковки будут выделены вдоль улицы Подгорной в районе авторынка, а добраться на фестиваль можно на специально организованных автобусах.

Программа фестиваля претерпела ряд изменений. Так, впервые пройдут соревнования по автокроссу, а трасса «Crazy мили» изменится и станет более экстремальной.

Традиционно самым массовым спортивным соревнованием станет забег по Кольскому мосту. В мероприятии примут участие несколько тысяч мурманчан и гостей города. Все, кто завершит дистанцию, получат в подарок сувенирную футболку с символикой города-героя Мурманска. В этом году в забеге примут участие иностранцы: в полном составе на старт выйдут представители консульств Финляндии и Норвегии.

Наибольшая конкуренция ожидается в соревнованиях пловцов. На заплыв через Кольский залив заявились несколько именитых иностранных спортсменов, среди которых президент Международной ассоциации ледяного плавания Рэм Баркай (ЮАР), официальный представитель Международной федерации плавания Петар Стойчев (Болгария) и прошлогодний рекордсмен –голландец Фергиль Хестерман.

Всего на «Гольфстиме» пройдут состязания по 14 видам спорта. Однако фестиваль это не только спортивные соревнования, для гостей праздника подготовлена обширная культурно-развлекательная программа. Весь день перед зрителями будут выступать лучшие художественные коллективы Мурманска и Санкт-Петербурга. Приглашенной звездой станет российская певица Юлия Михальчик.