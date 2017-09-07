ЗНАКИ: Мария, преподаватель вокала, участница многих конкурсов, пришла в гости к астрологуВ областном центре начали работу мобильные прививочные кабинеты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.09.17 13:06

Кольский мост ждёт мурманчан на спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим»

В Мурманске состоялась пресс-конференция, посвященная стартующему 9 сентября международному спортивно-культурному  фестивалю «Гольфстрим». В мероприятии приняли участие представители администрации города Мурманска и иностранные спортсмены.

– В этом году особое внимание уделяется безопасности участников и гостей праздника, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. –   Во время проведения фестиваля стоянки автотранспорта, как в прошлые годы, под Кольским мостом не будет. Места для парковки будут выделены вдоль улицы Подгорной в районе авторынка, а добраться на фестиваль можно на специально организованных автобусах.

Программа фестиваля  претерпела ряд изменений. Так, впервые пройдут соревнования по автокроссу, а трасса «Crazy мили» изменится и станет более экстремальной.

Традиционно самым массовым спортивным соревнованием станет забег по Кольскому мосту. В мероприятии примут участие несколько тысяч мурманчан и гостей города. Все, кто завершит дистанцию, получат в подарок сувенирную футболку с символикой города-героя Мурманска. В этом году в забеге примут участие иностранцы: в полном составе на старт выйдут представители консульств Финляндии и Норвегии.

Наибольшая конкуренция ожидается в соревнованиях пловцов. На заплыв через Кольский залив заявились несколько именитых иностранных спортсменов, среди которых  президент Международной ассоциации ледяного плавания Рэм Баркай (ЮАР), официальный представитель Международной федерации плавания Петар Стойчев (Болгария) и прошлогодний рекордсмен –голландец Фергиль Хестерман.

Всего на «Гольфстиме» пройдут состязания по 14 видам спорта. Однако фестиваль это не только спортивные соревнования, для гостей праздника подготовлена обширная культурно-развлекательная программа. Весь день перед зрителями будут выступать лучшие художественные коллективы Мурманска и Санкт-Петербурга. Приглашенной звездой станет российская певица Юлия Михальчик.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИзбиратели Полярного доверили власть самовыдвиженцам
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 208 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

AVIS
07.09.17 16:41
обкладывают Россию со всех сторон красными флажками
Комментарий к новости:В Хельсинки открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам - Россия - одна из главных стран, за которыми центр будет наблюдать
MotoRin
07.09.17 15:01
Когда медведя в берлоге начинают дураки беспокоить, тыкая в него палками, то можно разозлить зверя так, что придётся убегать или лезть на дерево. Что-то наши соседи насмотрелись фильмов-ужасов, теперь
Комментарий к новости:В Хельсинки открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам - Россия - одна из главных стран, за которыми центр будет наблюдать
Поморник
06.09.17 19:51
Поборникам доступной среды рекомендую всего лишь один раз пройтись по маршруту: остановка общ. транспорта "Ул. Комсомольская" - переход под дорогой - мост через ж/д пути - проходная ММРП № 1. Прошу о
Комментарий к новости:«Преград для инвалидов должно быть меньше», - губернатор Марина Ковтун поставила задачу повысить уровень трудоустройства инвалидов в Мурманской области
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире18:30«Без свидетелей-2». Художественный сериал, 4 серия (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиБелокочанная свежая капуста радует северян снижением цены, а яблоки огорчают ростом-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 20 копеек, а евро – на 17 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыМинтранс РФ разрабатывает единую концепцию развития гражданских беспилотных систем
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика