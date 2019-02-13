Кольский научный центр РАН принял активное участие в мероприятиях Дня российской науки

Традиционно в День российской науки по всей стране проходят семинары и научные конференции, выставки и показы научных фильмов, научно-исследовательские институты проводят дни открытых дверей, ученые рассказывают о своих изобретениях и открытиях. Активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня российской науки в Мурманской области, принял Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ РАН).

Так, в стенах научного центра состоялась расширенная сессия Ученого совета и Президиума ФИЦ КНЦ РАН. По традиции заседание открыл доклад председателя КНЦ РАН, члена-корреспондента РАН Сергея Кривовичева, посвященный основным итогам деятельности научного центра в 2018 году. Также состоялось вручение Почетных дипломов КНЦ РАН за важнейшие научные достижения центра. В их числе – технология сетецентрического управления логистикой кадрового обеспечения экономики арктических регионов; обоснование создания на Арктическом побережье Мурманского кластера возобновляемых источников энергии; обеспечение промышленной безопасности при использовании открыто-подземной технологии добычи руд в геомеханических условиях Западной Арктики; разработка новых критериев оценки качества пресных вод Арктической зоны РФ. Также были отмечены научные достижения мирового уровня в фундаментальных исследованиях научного центра: открытие в различных геологических комплексах мира 18 новых минералов; разработка нового топокристаллохимического метода изучения зональности рудоносных комплексов; теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение технологии порошков тантала конденсаторного класса; разработка радиационной модификации оптических характеристик легированных кристаллов ниобата лития; создание уникальной конструкции ротора криогенного гироскопа со сверхпроводящим покрытием.

Кроме того, в рамках Дня российской науки сотрудники Кольского научного центра РАН провели серию научно-популярных мероприятий для северян. Состоялись открытые лекции «КНЦ на пороге перемен» и «Север и здоровье», были организованы научно-просветительская акция «Открытая лабораторная» и показ научно-популярных фильмов.