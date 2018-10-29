Как сообщает Мурманское УГМС, 30 октября Кольский полуостров будет находиться на северной периферии обширного антициклона с центром над Вологодской областью: существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в дневные часы -2-7°. 31 октября ожидается смещение активного циклона с юга Скандинавии в северном направлении. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, осадки, повышение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный на севере умеренный, на юге области слабый. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -11-16°, днем -2-7°. Гололедица.