Мурманская область. Арктика29.10.18 18:03
Кольский полуостров будет находиться на северной периферии обширного антициклона
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 октября Кольский полуостров будет находиться на северной периферии обширного антициклона с центром над Вологодской областью: существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха в дневные часы -2-7°. 31 октября ожидается смещение активного циклона с юга Скандинавии в северном направлении. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, осадки, повышение температуры воздуха.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный на севере умеренный, на юге области слабый. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -11-16°, днем -2-7°. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Старик
29.10.18 18:36
Что ж, всё к тому и шло: повысили пенсионный возраст, рабочих мест для предпенсионников нет, а заезжей дешевой рабочей силе - красная дорожка!
Комментарий к новости:Минтруд предложил увеличить квоту на иностранных работников на 2019 год
Леонид Прохорович Шиндин, отец Вовки.
26.10.18 20:29
Поправка к видеосюжету. В МБОУ Кадетская школа города Мурманска не готовят "юных мурманчан к поступлению в военные и гражданские: академии, институты и университеты... ", т. к. В ДАННОМ ОУ (!) НЕТ И
Комментарий к новости:Кадетская школа отмечает 65-летний юбилей
Киселев А. А., горожанин.
25.10.18 14:57
Прямиковой исполнилось минувшим летом 66 лет!! Мадам Прямикова, Вам пора на заслуженный отдых, в кресло перед телевизором, смотреть и слушать столь любимые Вами федеральные каналы, а не в кресло Гла
Комментарий к новости:Тамара Прямикова избрана мэром Мурманска
-Скоро в эфире22:50«Работники вне закона». Специальный репортаж (12+)23:15«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:45«Музыка нас связала». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиРост цен на бензин автомобильный в среднем по региону по сравнению с декабрем 2017 года составил 3,63 рубля-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро - на 37-PRO ЭнергетикуА вдоль Серебрянской дороги ветряки стоят…-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 октября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыДля горнодобывающих компаний могут найти дополнительные налоги
-Нам интересно Ваше мнение21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовал: 321 человек