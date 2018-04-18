Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона - ожидаются осадки в виде снега

19 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона с центром в Карском море. Ожидается облачная с прояснениями погода.

По Мурманской области местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха ночью от 0 до -5°С, днём от 0 до +5ºС. Местами гололедица.