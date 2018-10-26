Как сообщает Мурманское УГМС, 27-28 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии циклона с центром в районе полуострова Ямал. По Мурманской области ожидается порывистый северный ветер, местами снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы от 0 до -5°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха от 0 до -5°, ночью при прояснениях до -10°. Местами гололедица.