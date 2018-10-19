Как сообщает Мурманское УГМС, 20 октября Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдут осадки, преобладающая температура воздуха днем +1+6°. 21 октября ожидается смещение активного циклона с Северной Атлантики на юг Гренландского моря. Влияние этого обширного глубокого циклона на погоду нашего региона будет, в основном, днем 21 октября: ожидается сильный порывистый ветер, при прохождении атмосферного фронта осадки, преимущественно в виде дождя, температура воздуха +2+7°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер ночью северо-западный умеренный, днем юго-западный слабый. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, при проясненияъх до -7°, днем +1+6°. Ночью и утром местами гололедица.