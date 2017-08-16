Кольский проспект избавляется от колейности и ям

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провёл выездное совещание по выбору участков по ремонту объектов улично-дорожной сети на проспекте Кольском от улицы Копытова до переулка Якорного.

– Ремонт на этом отрезке Кольского проспекта необходим, – уверен глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, – На асфальтобетонном покрытии в результате интенсивной эксплуатации, в том числе и грузовыми автомобилями, образовалась колейность, которая не только осложняет движение, но и затрудняет качественную уборку дороги в зимний период.

На одной из самых загруженных магистралей Мурманска – Кольском проспекте – уже отремонтировано 2 участка общей площадью почти 14 тысяч квадратных метров. Это перекресток трёх проспектов: Кирова, Ленина и Кольского, до остановки общественного транспорта «Улица Капитана Пономарева» в северном направлении и участок проспекта от дома № 27 до улицы Морской. Предстоит отремонтировать еще около 10 тысяч квадратных метров проспекта.

Ремонтам мурманских дорог городские власти уделяют особое внимание. Карта дорожных ремонтов сформирована с учетом пожелания горожан.

Этим летом обновление объектов улично-дорожной сети в Мурманске охватило все районы заполярной столицы. Несмотря на укороченный из-за погодных условий ремонтный сезон, все работы идут по графику, даже с некоторым опережением.

За истекший период летней ремонтной кампании обновлены 26 объектов улично-дорожной сети.

В полном объеме выполнены запланированные на этот год работы по проекту «Дорога в школу» – отремонтировано 10 проездов к социально значимым учреждениям города.