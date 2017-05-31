Кольский район и коммуна Инари готовятся к 50-летию двустороннего сотрудничества

Официальная делегация Кольского района посетит с рабочим визитом коммуну Инари (Финляндская Республика) в период с 31 мая по 2 июня.

Во время международной встречи стороны обсудят перспективы сотрудничества на текущий и следующий годы по направлениям, обозначенным в Договоре о сотрудничестве между администрациями Кольского района, городского поселения Кола (Российская Федерация) и коммуной Инари (Финляндская Республика) на 2015-2018 годы.

На повестку дня вынесены вопросы подготовки к 50-летию двустороннего сотрудничества и участия в Общем собрании Совета Северных приграничных муниципалитетов. Также в программе визита – обмен опытом в области архитектурного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, библиотечного дела и туризма.