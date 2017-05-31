Мурманская область. Арктика31.05.17 08:25
Кольский район и коммуна Инари готовятся к 50-летию двустороннего сотрудничества
Официальная делегация Кольского района посетит с рабочим визитом коммуну Инари (Финляндская Республика) в период с 31 мая по 2 июня.
Во время международной встречи стороны обсудят перспективы сотрудничества на текущий и следующий годы по направлениям, обозначенным в Договоре о сотрудничестве между администрациями Кольского района, городского поселения Кола (Российская Федерация) и коммуной Инари (Финляндская Республика) на 2015-2018 годы.
На повестку дня вынесены вопросы подготовки к 50-летию двустороннего сотрудничества и участия в Общем собрании Совета Северных приграничных муниципалитетов. Также в программе визита – обмен опытом в области архитектурного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, библиотечного дела и туризма.
Комментарии
-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-Нам интересно Ваше мнение26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовал: 271 человек
-Скоро в эфире10:15«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«Тяжелый песок». Художественный сериал, 1 серия (16+)12:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиПенсионные страданияия-2035: в кошелёк можно не заглядыватьВ Мурманской области у 2-х северян в 2016 году доход составил более 500 млн рублей-PRO ВалютуКурс евро снизился на 42 копейки, доллара – на 19 копеекРубль начинает день со снижения к доллару и роста к евро-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС началась процедура отжига корпуса реактора энергоблока № 1Долг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 280 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 маяБольшие долги по оплате ЖКУ в городе атомщиков можно отработать-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг